أخبار مصر | الطريق الرفاعية الصوفية تلغي موكب احتفالاتها بمولد الرفاعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطريق الرفاعية الصوفية تلغي موكب احتفالاتها بمولد الرفاعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت الطريقة الرفاعية الصوفية برئاسة الشيخ طارق الرفاعي شيخ عموم الطريقة الرفاعية ونائب الطريقة الشيخ محمود طارق الرفاعي، موكب احتفالات الطريقة بمولد الرفاعي.

وقال الرفاعي، في تصريحات خاصة، إن الطريقة ألغت الاحتفال بالموكب، والذي كان من المفترض أن يخرج بعد غد الخميس احتفالا بالليلة الختامية للمولد، من أمام مسجد السيدة زينب وصولا إلى مسجد الشيخ الرفاعي، وذلك حدادا على أرواح شهداء الوطن من أبناء الجيش في سيناء والشرطة والأهالي في الأحداث الإرهابية الأخيرة في منطقة الدرب الأحمر خلف الجامع الأزهر.

وأدانت الصوفية، الهجوم الإرهابى الغادر في منطقة الدرب الأحمر خلف الجامع الأزهر الشريف، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من الأهالي وأبطال الشرطة.