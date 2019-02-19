أخبار مصر | ردًا على شكوى الأطباء.. وزير التعليم: سيتم فحص الكتب وحذف أي إساءة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ردًا على شكوى الأطباء.. وزير التعليم: سيتم فحص الكتب وحذف أي إساءة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خطابا موجها إلى نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، عبر فيه عن تقديره لما تبذله النقابة من جهود مخلصة فى سبيل توفير رعاية صحية لأبناء مصر وأكد على احترامه وتقديره للرسالة السامية للأطباء أما بخصوص الشكوى المقدمه حيال أحد الكتب المدرسية فقد أصدر الوزير توجيهاته بحذف كلمة الأطباء من العبارة لتصحيح المعنى.

جاء ذلك ردًا على الشكوى التى سبق وتقدمت بها نقابة الأطباء الى وزارة التربية والتعليم اعتراضًا على الإساءة الواردة فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى (المعاصر) والذى حمل عبارة مسيئة للأطباء وللمنظومة الصحية بوصفهم بالأشرار.

وقال الوزير إن العبارة محل الشكوى لم تعمم صفة الاشرار على جميع الأطباء ولم يذكر الأطباء المصريين على وجه التحديد وان العبارة المذكورة بمثابة رسالة لتوخى الحذر من عصابات خطف الأطفال وليس من السادة الأطباء.

وأكد الوزير أن العبارة محل الشكوى سوف يتم إزالتها لتصحيح المعنى.

وكذلك أصدر توجيهاته لجميع اللجان المختصة بفحص الكتب المدرسية وحذف أى عبارات قد تحمل شبهة الإساءة وعدم التقدير لأى شخصية أو جهة أو مؤسسة أو فئة من فئات المجتمع مع مراعاة ذلك خلال الطبعات القادمة للكتب محل الفحص.