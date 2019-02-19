أخبار مصر | "القوى الصوفية": الإرهاب الأسود لا يفرق بين دم عسكري أو مدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى الصوفية": الإرهاب الأسود لا يفرق بين دم عسكري أو مدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الدكتور عبد الله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية، الهجوم الإرهابي الغادر في منطقة الدرب الأحمر، خلف الجامع الأزهر الشريف، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، من الأهالي وأبطال الشرطة.

وأكد أمين عام اتحاد القوى الصوفية، أن الإرهاب الأسود لا يفرق بين دم عسكري أو مدني ولا دم المسلم وأخيه المسيحي، وإنما يستهدف زعزعة أمن واستقرار وطننا الغالي مصر بشتى السبل.

وأشاد الأمين العام لاتحاد القوى الصوفية ببسالة وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة فى الدفاع عن تراب الوطن وتقديم أرواحهم بطيب خاطر دفاعا عن وطننا الغالى مصر، وفى التصدى للإرهاب والجماعات الظلامية وتقديم أرواحهم فداء لوطنهم الغالى مصر.

وشدد الأمين العام لإتحاد القوى الصوفية، على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، لن تثنى الشعب المصرى عن الاستمرار فى حربه لاستئصال جذور الجماعات الإرهابية السرطانية، داعيا كافة جموع الشعب المصرى إلى ضرورة التكاتف خلف قواته المسلحة والشرطة للقضاء على هذا الإرهاب الأسود.

وتوجه أمين عام اتحاد القوى الصوفية بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.

كان قد فجر انتحاري نفسه خلف الجامع الأزهر، مساء أمس الإثنين، ما أسفر عن مقتل 3 بينهم أمين شرطة وسقوط جرحى.