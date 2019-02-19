مصر | قبل تنفيذهم لتفجيرات.. مقتل 16 إرهابيا في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالعريش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل تنفيذهم لتفجيرات.. مقتل 16 إرهابيا في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالعريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 16 عنصرا إرهابيا مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن في مدينة العريش، قبل تنفيذ عمليات إرهابية.

وكان قطاع الأمن الوطني، تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين، خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية، وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.

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وبمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع "10" منهم.

وبمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة "دائرة قسم شرطة ثالث العريش"، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، مما أسفر عن مصرع "6" منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.