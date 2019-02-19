مصر | "مكافحة المخدرات" تضبط "عصابة الكيف" وبحوزتها أسلحة نارية وذخائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة المخدرات" تضبط "عصابة الكيف" وبحوزتها أسلحة نارية وذخائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم الاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والأفيون و6 قطع أسلحة نارية وذخائر.

وقامت الإدارة بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزي، استهدفت تشكيلاً عصابياً بمنطقة تل الزوكي بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، ضم عدد من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة مستخدمين الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة حيث أسفرت الحملة عن ضبط عناصر التشكيل العصابي المشار إليه، وهم كلٍ من: "حسام . أ . ف" – مواليد 1989 – عاطل – ومقيم بدائرة مركز شرطة طما (سبق إتهامه فى قضيتى " سرقة مسكن ، مخدرات ") "معاطى . ح . م" – مواليد 2001 – عاطل – ومقيم بذات العنوان "معاذ . ص . ع" – مواليد 1994 – عاطل – ومقيم ببندر طما ( سبق إتهامه فى قضية مخدرات ) .وذلك حال تواجدهم بمسكن الأول.

وضبط بحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( واحد كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 150 جرام ) .

بندقية آلية عيار 7,62×39مم .

عدد ( 2 ) طبنجة عيار 9مم .

عدد ( 2 ) فرد خرطوش مختلفة الأعيرة .

بندقية خرطوش .

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بندقية رش .

عدد ( 5 ) خزينة لبنادق آلية .

عدد ( 305 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

عدد ( 4 ) قطع أسلحة بيضاء .

عدد ( 2 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية .

مبلغ مالى قدره ( 35 ألف جنيه )

ميزان حساس .

عدد ( 4 ) هواتف محمولة .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع واستخدام الهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والدراجتين في عملية النقل والترويج والأسلحة النارية والبيضاء والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.