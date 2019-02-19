مصر | "الأمن العام" يضبط ورشتي تصنيع سلاح بالمنوفية وكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط ورشتي تصنيع سلاح بالمنوفية وكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في المنوفية وكفر الشيخ، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع السلاح والاتجار به بالمنوفية وكفر الشيخ.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص "مزارع" سن 59، سبق اتهامه في عدد من القضايا، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (5 قطع سلاح نارىي "فرد محلي" و5 طلقات من ذات العيار – العدد والأدوات التى تستخدم في عملية التصنيع - مجموعة من اجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع).

وبمواجهته اعترف بحيازة للمضبوطات بقصد التصنيع والاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة.

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وفي سياق ذي صلة أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفر الشيخ، قيام أحد الأشخاص "تاجر"، مُقيم بدائرة المركز "سبق اتهامه في عدد من القضايا" بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وبحوزته (3 فرد خرطوش- طبنجة معدلة - خزينة آلية - 127 طلقة مختفلة الأعيرة - تمثال "يُشتبه في أثريته" مجموعة من العدد والأدوات التي يتم استخدامها في عملية التصنيع، عدد من أجزاء الأسلحة النارية تحت التصنيع).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.