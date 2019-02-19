مصر | النيابة تحيل سائق توك توك للجنح بتهمة سرقة سيدة بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحيل سائق توك توك للجنح بتهمة سرقة سيدة بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حدائق القبة، بإحالة سائق توك توك للمحاكمة أمام الجنح بتهمة سرقة سيدة وسحلها في الشارع.

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الحدائق، بمساعدة الأهالي، من ضبط "عمرو.م.ر" 32 سنة، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات"، أثناء استقلاله مركبة "توك توك" عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من طالبة "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه" بأسلوب الخطف حال سيرها بالطريق العام باستخدام مركبة التوك توك المضبوطة بحوزته.

وبسؤال المجني عليها تعرفت على الهاتف، واتهمته بالسرقة، وأضافت بحدوث إصابتها نتيجة سقوطها أرضاً حال محاولتها ملاحقته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

فحص حريق مطبعة بجوار كنيسة بفيصل

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص حريق مطبعة بجوار كنيسة لمعرفة سبب الحريق، وإعداد تقرير بذلك، كما طلبت التحريات حول الواقعة.

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كانت أشارت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران بمطبعة بجوار كنيسة بمنطقة التعاون بشارع فيصل.

وانتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، لموقع حريق مطبعة بمنطقة التعاون بشارع فيصل، وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق مطبعة، بمنطقة التعاون، بشارع فيصل.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع النيران بمطبعة بمنطقة التعاون، بشارع فيصل.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين أن المطبعة بجوار كنيسة، واحتراق محتويات المحل، وتم فرض كردون أمني، ومنع امتداد النيران، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، قبل إمتداد النيران للأماكن المجاورة، وتبين احتراق طباعة أوراق، جهاز كمبيوتر، وبعض محتويات المحل.