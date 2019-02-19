حدث في مثل هذا اليوم.. ولد محمد نجيب أول رئيس مصري

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في مثل هذا اليوم 19 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 685: محمد بن أبي بكر الصديق يصل إلى مصر واليًا عليها من قبل الخليفة علي بن أبي طالب. وفي عام 1959: الإعلان عن قيام جمهورية قبرص. وفي عام 2014: فيسبوك تعلن عن شراء واتس آب مقابل 19 مليار دولار. في عام 1833: ولد إيلي دوكميان، صحفي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902. في عام 1901: ولد محمد نجيب، رئيس مصر.

في عام 1859: ولد سفانت أرينيوس، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1903.في عام 1914: دايفيد غروس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2004.في عام 1950: ولد الممثل صلاح رشوان.في عام 1963: ولد الممثل محمد شرف.في عام 1975: ولدت الممثلة المصرية موناليزا.في عام 1985:

في عام 1859: ولد سفانت أرينيوس، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1903. في عام 1914: دايفيد غروس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2004. في عام 1950: ولد الممثل صلاح رشوان. في عام 1963: ولد الممثل محمد شرف. Advertisements في عام 1975: ولدت الممثلة المصرية موناليزا. في عام 1985: ولدت المطربة آمال ماهر. في عام 1951: وفاة أندريه جيد، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1947. في عام 1952: وفاة كنوت همسون، أديب نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920. في عام 1988: وفاة أندريه كورنان، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1956. في عام 2012: وفاة ريناتو دولبيكو، عالم إيطالي في علم الفيروسات حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1975.

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