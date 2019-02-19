انت الان تتابع الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة على معظم الأنحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: المدينة: الصغرى | العظمى القاهرة 11 18 شبين الكوم 11 18 طنطا 11 18 دمنهور 8 17 الإسكندرية 7 17 بلطيم 10 18 مطروح 9 18 السلوم 7 16 سيوة 7 19 بورسعيد 12 17 دمياط 11 17 الزقازيق 10 19 الإسماعيلية 7 19 السويس 8 19 العريش 9 18 رفح 8 17 رأس

Advertisements