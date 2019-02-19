انت الان تتابع الصحة: حالة مصابي حادث الدرب الأحمر مستقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صرح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بأن الحالة الصحية لمصابي حادث الدرب الأحمر مستقرة وإصاباتهم ما بين بسيطة إلى متوسطة، وتتراوح ما بين كسور وجروح سطحية. وأشار المتحدث -في تصريح عقب تفقد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لأحوال مصابي حادث الدرب الأحمر الموجودين بمستشفى الحسين الجامعي للاطمئنان على حالتهم الصحية- إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وتفقدت وزيرة الصحة، مستشفى الحسين الجامعي، مساء أمس، للاطمئنان على حالة مصابي الحادث الإرهابي.

من جانبه، وخلال تفقده حالة المصابين بالمستشفى، وجه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بتقديم الرعاية الكاملة لمصابي التفجير الإرهابي. كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن مقتل أحد العناصر الإرهابية في انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته بعد قيام قوات الأمن بمحاصرته وضبطه، ما أسفر عن مقتل الإرهابي واستشهاد أمين