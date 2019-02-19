انت الان تتابع إخلاء منازل الغورية من السكان بعد الانفجار الإرهابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أخلت القوات الأمنية بمنطقة الغورية بمحافظة القاهرة، منازل حارتي درب الأتراك والكحايكي من السكان، خشية من وقوع انفجار أي عبوات ناسفة أخرى، وذلك بعد انفجار عبوة ناسفة أسفرت عن استشهاد 2 أمناء شرطة وإصابة 3 ضباط في منطقة الأزهر، كما تم العثور على عبوة بدائية ثانية أثناء تمشيط حارات "الحكايكي ودرب الأتراك والدرديري"، حيث فوجئ خبراء المعمل الجنائي أثناء رفع آثار الحادث الإرهابي بوجود عبوة مزروعة قرب المكان الذي استشهد فيه أمين الشرطة محمود أبو اليزيد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان وجوده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر. قامت قوات الأمن بمحاصرته