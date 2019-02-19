شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى شركة بلاك ستون العالمية بحضور وزير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع رئيس شركة بلاك ستون العالمية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لبحث سبل زيادة استثمارات الشركة فى مصر.

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف الثروة الحيوانية بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة.