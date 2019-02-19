شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع مشروعات "المركزى للتعمير" ويؤكد على أهمية دوره فى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، ومسئولى الجهاز، لمتابعة المشروعات المختلفة التى ينفذها الجهاز على مستوى الدولة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عاصم الجزار أهمية الدور المحورى الذى يقوم به الجهاز المركزى للتعمير فى تنفيذ المشروعات المختلفة، لخدمة السكان بالمحافظات، موضحاً أن دور الجهاز لا يقتصر فقط على تنفيذ المشروعات القومية، بل يمتد ليشمل تنفيذ المشروعات الصغيرة لخدمة سكان القرى والنجوع والمناطق النائية.

وطالب وزير الإسكان بتعظيم وتوسيع دور الجهاز المركزى فى تنفيذ المشروعات، ولا سيما بالمناطق النائية، والمحافظات الحدودية، لخدمة سكان تلك المناطق، موجهاً بتعظيم دور أجهزة التدريب التابعة للجهاز، من خلال استخدام أحدث الأساليب العلمية، والوسائل التكنولوجية، لتدريب العمالة بالمهن المختلفة، ورفع كفاءتهم، وهو الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على جودة تنفيذ وتشطيب المشروعات المختلفة.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: جارى تنفيذ 132 مشروعاً (53 مشروعاً للطرق – 35 مشروعاً للمرافق والخدمات – 20 مشروعاً لإنشاء البيوت البدوية – 16 مشروعاً بقطاع برنيس – 8 مشروعات بالظهير الصحراوى) بإجمالى استثمارات حوالى 18 مليار جنيه، بخلاف 122 مشروعاً لصالح الغير (21 مشروعاً للطرق – 96 مشروعاً للمرافق والخدمات – 20 مشروعات لإنشاء وحدات التوطين)، بإجمالى استثمارات حوالى 4.452 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير: يتولى الجهاز تنفيذ 53 مشروعاً للطرق ضمن الخطة الاستثمارية، بتكلفة 14.95 مليار جنيه، بخلاف 21 مشروعاً للطرق يتم تنفيذها لصالح الغير بتكلفة 372.4 مليون جنيه، موضحاً أن من أهم مشروعات الطرق الجارى تنفيذها، محور 30 يونيو، وهو طريق حر مزدوج بطول 95 كم وعرض 80 م، يبدأ من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولى الساحلى بورسعيد / دمياط، ويمتد جنوباً حتى يتقاطع مع طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى، وبه 5 حارات مرورية فى كل اتجاه (2 للنقل الثقيل – 3 للمركبات) يفصل بينها حاجز خرسانى، وتعمل به 20 شركة مقاولات (13 فى أعمال الطرق، و7 فى أعمال الكبارى)، ويضم 18 كوبرى، و18 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه آخر شهر أبريل المقبل.

وأوضح اللواء محمود نصار، أنه جارٍ أيضاً تنفيذ محور الفرافرة ـ ديروط، بالفرافرة، بطول 310 كم، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر يونيو المقبل، ومشروع طريق هضبة أسيوط الغربية، وهو طريق مزدوج يربط مدينة أسيوط بطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، عبر هضبة أسيوط بطول 22.6 كم بعرض إجمالى (22 - 33) متراً، ويتكون الطريق من مرحلتين، الأولى بطول 12 كم (أعلى الهضبة)، والثانية بطول 10.6 كم (فى اتجاه دائرى أسيوط)، شاملة إنشاء كوبرى علوى بطول 1.8 كم أعلى تقاطع طريق أسيوط ـ الغنايم والسكة الحديد، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر أبريل المقبل، ومشروع محور التعمير بمحافظة المنوفية (طريق شبين الكوم ـ طملاي المزدوج)، بطول 16 كم وعرض 21 م، ويضم (13 نفقاً - 15 كوبرى)، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر يونيو المقبل، مشيراً إلى أنه تم التشغيل التجريبى لمحور صفط اللبن – المرحلة الثانية (نفق النهضة بشارع مراد)، ويتكون من اتجاهين عرض كل اتجاه 7 م، وبه حارتان مروريتان، والاتجاه الأول، للقادم من الجيزة إلى كوبري الجلاء بطول 550 م، أما الاتجاه الثانى، فهو للقادم من كوبري الجلاء إلى الجيزة بطول 750 م.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير: جارٍى تنفيذ 25 مشروعاً لإنشاء البيوت البدوية ووحدات التوطين (392 بيتاً بدوياً – 372 وحدة توطين)، وتنفيذ 16 مشروعاً لتنمية قطاع برنيس بمحافظة البحر الأحمر، وتشمل (إنشاء وتوسيع: محطات تحلية – خزانات أرضية – شبكات توزيع مياه – خطوط مياه – روافع)، و8 مشروعات لقرى الظهير الصحراوى بالمحافظات، وهى قرى (شباب الخريجين بوادى التكنولوجيا بالإسماعيلية – أطفيح الجديدة بالجيزة – القصر الإسلامية بالوادى الجديد – أولاد يحيي بسوهاج – أبو دياب بقنا – أبريم الجديدة ووادى العرب وبنبان الجديدة بأسوان)، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ 4824 وحدة سكنية (201 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، و14459 وحدة سكنية بالمشروع فى 11 محافظة، سيتم الانتهاء من تنفيذ 11830وحدة منها تباعاً حتى 30 يونيو المقبل، بخلاف 26698 وحدة تم الانتهاء من تنفيذها بالمحافظات.​