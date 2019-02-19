مصر | فحص حريق مطبعة بجوار كنيسة بفيصل

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أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص حريق مطبعة بجوار كنيسة لمعرفة سبب الحريق، وإعداد تقرير بذلك، كما طلبت التحريات حول الواقعة.

كانت أشارت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي وراء اندلاع النيران بمطبعة بجوار كنيسة بمنطقة التعاون بشارع فيصل.

وانتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، لموقع حريق مطبعة بمنطقة التعاون بشارع فيصل، وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق دون وقوع أيه خسائر بشرية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على حريق مطبعة، بمنطقة التعاون، بشارع فيصل.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، باندلاع النيران بمطبعة بمنطقة التعاون، بشارع فيصل.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وصحبتهم 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين أن المطبعة بجوار كنيسة، واحتراق محتويات المحل، وتم فرض كردون أمني، ومنع امتداد النيران، وتمكن رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق، قبل إمتداد النيران للأماكن المجاورة، وتبين احتراق طباعة أوراق، جهاز كمبيوتر، وبعض محتويات المحل.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مفاجآت حول العثور على جثة مسنة داخل شقتها بإمبابة.. "كرة قدم" كلمة السر

قال أحد جيران المسنة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، إن المجني عليها " ام محمد" حسنة السمعة، وأصل بلدتها محافظة أسوان، ولديها أبناء يعملون

بالخارج.

وأضاف أن المجني عليها تقيم بمفردها بشقة بالطابق الأرضي، مشيرًا أنه حال لعب الأطفال بكرة القدم بالشارع مساء أمس السبت، دفع أحدهم الكرة حتي سقطت "ببلكونة شقتها"، دون قصد، فقام بالقفز بالبلكونة ليتحصل على الكرة، لإستكمال لعبهم، فوجد المجني عليها جثة هامدة، ما دفعه للصراخ بصوت عالي حتي إلتم الأهالي بالشارع، وأبلغوا قسم الشرطة

ويواصل رجال مباحث قسم شرطة إمبابة الإستماع لأقوال جيران السيدة المسنة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال التجارية المحيطة بمنزل المجني عليها لسهولة التوصل لمرتكب الجريمة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسنة داخل منزلها، بمنطقة إمبابة، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا من الأهالي المقيمين بشارع محمد حسن، بدائرة القسم، بعثورهم على جثة مسنة داخل منزلها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وعثر على جثة سيدة مسنة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها، كما تبين أنها تقيم بمفردها بالشقة.

وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.