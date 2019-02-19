مصر | النيابة تصدر قرارها بشأن صاحب منزل ضبط بحوزته 4 قطع أثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تصدر قرارها بشأن صاحب منزل ضبط بحوزته 4 قطع أثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 4 قطع يشتبه في اثريتهم، كما طلبت انتداب لجنة من الأثار لفحص القطع المضبوطة وبيان انها أثرية من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تمكن ضباط مباحث سياحة وأثار الجيزة، من القبض على أحد الأشخاص بنزلة السمان لقيامه بالحفر تنقيبا عن الأثار، أسفل مسكنه بمنطقة الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وردت معلومات للعقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة مفادها قيام حسني. س، 37 سنة، مقيم نزلة السمان، بمنطقة الهرم بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بإستهداف مسكن المتهم وتم ضبطه، وتبين أن صحة إسمه حازم.م.ت، والعثور على حفر مردوم حديثًا، وضبط 4 قطع يشتبه فى أثريتها عبارة عن تمثال بدون رأس لشخص واقف بطول 35 سم تقريبا، لوحة من الحجر عليها نقوش بارزة لرجل وسيدة بأبعاد 17 سم × 23 سم تقريبًا، تمثال صغير الحجم مكسور الرأس فى الوضع الأوزيرى، جعران كبير الحجم بأبعاد 6 سم × 5 سم تقريبًا، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أخر تطورات واقعة العثور على جثة طالبة في كرداسة (صور)

ناشدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الأهالي بالإبلاغ حال التعرف على الطالبة المجهولة، والمعثور على جثتها بمنشاة البكاري، دائرة مركز شرطة كرداسة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طالبة مجهولة الهوية، بطريق المريوطية، دائرة مركز شرطة كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من الأهالي مفاده بالعثور على جثة طالبة ملقاه بطريق المريوطية، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ وعثر على جثة طالبة مجهولة الهوية عمرها حوالي 16 سنة، وترتدي زي مدرسي.

وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر إلى عدم وجود ايه إصابات ظاهرية بجسد الطالبة، وتم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امت الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.