انت الان تتابع أول رد من الأزهر بشأن انفجار الدرب الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ندد الأزهر الشريف، بأقسى العبارات، عن إقدام إرهابى، مساء الإثنين، على تفجير نفسه منطقة الدرب الأحمر، ما أسفر عن استشهاد "اثنين من رجال الأمن وإصابة آخريْن"، وفقا لإحصائية وزارة الداخلية في بيان عاجل. ونوه الأزهر الشريف بيقظة رجال الأمن ونجاحهم فى اكتشاف وملاحقة هذا الإرهابي، مشددا على وقوف أبناء الشعب المصري خلف مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن فى جهودها من أجل اجتثاث فلول عصابات الإرهاب من جذورها. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأسرة الشهيدين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهما الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بعاجل الشفاء.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة القاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.وأضاف البيان: