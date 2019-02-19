انت الان تتابع ارتفاع ضحايا انفجار الدرب الأحمر لـ3 شهداء و5 مصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت مصادر، ارتفاع عدد ضحايا حادث الدرب الأحمر الذي وقع مساء اليوم، إلى 3 شهداء، بعد استشهاد مدني مجهول الهوية، فضلا عن إصابة 5 من المدنيين من بينهم سيدة تم نقلهم لمستشفى الحسين. تفقدت، منذ قليل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الحسين الجامعى للاطمئنان على حالة مصابى حادث الدرب الأحمر في محيط شارع الأزهر. كما تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المصابين للاطمئنان على حالتهم وتقديم الرعاية لهم، كما أمر النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الحادث.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، مساء اليوم: فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان وجوده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر. قامت قوات الأمن
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا انفجار الدرب الأحمر لـ3 شهداء و5 مصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.