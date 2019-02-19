شكرا لقرائتكم خبر عن تحولات في الموازنة الجديدة.. الأبرز في صحف الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحوذت قضايا الشأن المحلي على اهتمامات صحف «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» الصادرة اليوم الثلاثاء، وتنوعت الموضوعات بين الشأن الاقتصادي والسياسي، وجاء مقدمتها زيادة نسبة النمو إلى 6% ورفع معدل التشغيل بالموازنة الجديدة.

ففي الشأن الاقتصادي، أبرزت صحيفة الأهرام تصريحا لوزير المالية الدكتور محمد معيط، كشف فيه النقاب عن أهم ملامح الميزانة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 والتي يجري إعدادها حاليا وتعرض على مجلس النواب قبل نهاية شهر مارس المقبل، وقال الوزير في تصريح للصحيفة «إن الموازنة العامة تشهد تحولا في السياسة المالية بهدف تحقيق الانضباط المالي وتخفيض العجز وزيادة الموارد وتوجيه الإنفاق الاستثماري إلى القطاعات التي من شأنها توفير فرص عمل جديدة .

وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تسعي إلى رفع معدلات النمو إلى 6 % وزيادة فرص التشغيل والإنفاق على التعليم والصحة والإسكان وخفض معدلات البطالة لتنمية الاقتصاد الكلي.

واهتمت الصحف بإعلان وزارة الكهرباء اتخاذ كافة الاستعدادات لإطلاق صادرات الكهرباء إلى السودان لتكون باكورة مشروعات الربط مع أفريقيا، والتنسيق بين الجانبين لتحديد جداول التشغيل التجريبي والرسمي بعد أن تم الانتهاء أمس من إقامة وبناء وربط امتداد محطة محولات توشكي الفرعية بهدف تأمين نقل إمدادات الطاقة الكهربائية مع الحد من الفقد نتيجة عمليات النقل.

وأشارت الصحف إلى أن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه أمس الوزير محمد شاكر من رئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقي. عن برامج ربط شبكتي كهرباء مصر والسودان المقرر أن يتم خلال نهاية الشهر الحالي عقب الانتهاء من تنفيذ خط الربط الهوائي المزدوج الدائرة «توشكي 2/ وادي حلفا جهد 220 ك.ف».

وأوضحت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن توسعات محطة محولات توشكي التي تقع في أقصي جنوب البلاد. تمت بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية. وتم تنفيذها على الجهد الكهربائي 66/220 فولت. وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS وبلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالي 44 مليون جنيه. منها 32 مليوناً و550 ألف جنيه للمكون المحلي بالإضافة إلى 562 ألف يورو وتساهم في نقل كهرباء بقدرة 400 ميجاوات. وتم تنفيذها في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي وخاصة الربط مع جمهورية السودان.

وأكدت «مشالي» أن بناء شبكة وطنية لنقل الكهرباء تتسم بالقوة والكفاءة العالية. وتعتبر من المقومات الرئيسية لرؤية مصر لتصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول المجاورة.

من جانبه أوضح المهندس عماد غالي. الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر: أنه تم استكمال برامج تطوير محطة توشكي في وقت قياسي غير مسبوق. خاصة مع بُعد المسافة ووعورة الطرق. ونجحت الشركة في الانتهاء من الأعمال خلال زمن قياسي لم يتخط الثلاثة أشهر. مؤكداً أن مشروع الربط الكهربي بين مصر والسودان. يمثل فرصة فريدة من نوعها لإطلاق الإمكانيات الهائلة لقطاع الطاقة الأفريقي.

وفي مجال التعليم، أبرزت صحيفة «الأخبار» اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لمتابعة جهود تطبيق منظومة التعليم الجديدة ومناقشة ملفات أخرى مثل تجربة المدارس اليابانية وتوزيع التابلت على الطلاب والتعاقدات الموقعة مع المعلمين .

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور مدبولي أكد خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لملف تطوير التعليم باعتباره الجناح الثاني لمنظومة بناء الإنسان المصري ،التي تقوم على النهوض بالتعليم والصحة، وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن بناء الإنسان هو أحد تكليفات الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.

في نفس السياق، أبرزت صحيفة «الجمهورية» إعلان محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي أمس تقدم 430 ألفا لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين منذ فتح باب تلقي الطلبات، وقال إن الحصر المبدئي للعجز في المعلمين الذي استغرق 7 أشهر انتهى إلى وجود 98 ألفا وبعد تطبيق قواعد تدارك العجز وصل إلى 68 ألفا.

وأضاف أن اللجنة المشكلة لفحص أوراق المتقدمين سيتم إبلاغ المتقدمون إلكترونيا خلال عملية الفحص وأن الاختبارات والمقابلات ستكون في المديريات.

وأوضح أن لجنة الفحص تستمر حتى الأسبوع المقبل على أن يتسلم المتقدمين عملهم بداية مارس المقبل وأن العقد سيكون لمدة 3 أشهر غير قابل للتجديد إلا بشروط.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم عقب استلام العمل سيتم عمل مسح لحصر العجز والزيادة للمعلمين في المدارس ثم الاعلان عن مسابقة أخرى قبل بدء العمل المقبل وسيكون للمعلمين المتقدمين في المسابقة الحالية وزن نسبي في المسابقة الأخري التي تعقد خلال الفترة المقبلة في المدارس.

وكشف نائب وزير التربية والتعليم ان محافظات الدلتا شهدت إقبالا كبيرا من المتقدمين وجاءت الدقهلية أكبر المحافظات المتقدمة للمسابقة ثم المنوفية ثم الغربية ثم البحيرة والمنيا وباقي المحافظات.

وأضاف عمر أن أعداد المتقدمين وفق المؤهل 226 ألفا حاصلون على مؤهل عالي بدرجة جيد مشيرا إلى أن التعليم الابتدائي تقدم له 356 ألفا و50 ألفا في المرحلة الاعدادية بينما الفندقي لم يتقدم أحد.

فيما أبرزت الصحف تأكيد موقع «أويل برايس» الأمريكي المعني بشئون الطاقة، أن مستقبل النفط والغاز في مصر مشرق للغاية، مضيفا أن الامتيازات الكبرى التي فازت بها شركات الطاقة الدولية خلال معرض EGYPS 2019 الذي انعقد الأسبوع الماضي تظهر شهية كبري لهذه الشركات في تلك المنطقة المهمة الناشئة في مجال الطاقة.

وأضاف الموقع في تقرير له، أنه بعد سنوات من الركود الكبير بسبب استمرار مشكلات الأمن والمدفوعات، عاد الفراعنة مرة أخرى إلى قمة الدوري«البترولي»، ولم تعد المخاوف المتعلقة بالأمن في الصحراء الغربية أو سيناء نقطة فاصلة للمستثمرين، ففي اليوم الثاني من المعرض، أدى الإعلان عن إصدار الشركة المصرية العامة للبترول لـ 5 تراخيص للتنقيب في مناطق بحرية وبرية، إلى خلق مستقبل مشرق للغاية لمصر المنتجة للنفط والغاز.

وشدد التقرير على أن قصة نجاح حقل ظهر يمكن أن يتم تدعيمها بمزيد من النتائج الإيجابية من جهود الاستكشاف الحالية في حقل نور البحري، ولو تحققت التوقعات، فإنه سيكون هناك مركز جديد للغاز، يجمع الإنتاج الإسرائيلي والقبرصي بالبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر.

في سياق آخر، اهتمت الصحف برفض محكمة النقض طعون 241 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «ولاية سيناء الثانية» على إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وأيدت قرار محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قضت في 27 مايو الماضي، بإدراج 241 متهماً في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، على قائمة الإرهابيين، والمعروفة بـ«ولاية سيناء الثانية» لمدة 5 سنوات.

ونسبت تحريات الأمن الوطني للمدرجين الهجوم على قوات الشرطة، والجيش والأكمنة في سيناء، ما تسبب في استشهاد وإصابة ضباط ومجندين، كما أسندت إليهم الانضمام لجماعة «ولاية سيناء» الإرهابية التي أسست على خلاف القانون والدستور، والعمل على تعطيل العمل بالدستور، والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.