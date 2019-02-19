شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 19 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس الأعمال «الروسي- المصري» اجتماعا بالعاصمة الروسية موسكو يتم خلاله عرض المنطقة الصناعية الروسية التي ستقام في مصر، ويشارك الاجتماع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس- الذي يزور روسيا حاليا- وفاسيليي أوزماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي واندريه سليفنيف المدير العام لمركز التصدير الروسي.

تعقد اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين اجتماعًا في حضور الإدارة القانونية للنقابة، لفحص الطعون المقدمة ضد ترشح بعض الزملاء الصحفيين، ويعقب الاجتماع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

بمشاركة وزير الشباب والرياضة تبدأ فعاليات مهرجان الرياضة للجميع في أسوان والتي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي للثقافة الرياضية والإدارة العامة للسياحة الرياضية والاتحاد العربي والمصري للرياضة للجميع والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، كما سيشارك في ماراثون مشي من المسجد الجامع بكورنيش النيل الجديد إلى نادي أسوان.

تستكمل محكمة النقض نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أجناد مصر»، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد.

تعقد أعمال الدورة (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ويشارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، فضلا عن منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إلى جانب أكاديميين متخصصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.