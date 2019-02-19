شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. تعرف على طريقة التقديم بحج القرعة بوزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، قبول طلبات التقدم لحج القرعة، لهذا العام 1440هـ / 2019 حتى يوم الخميس 7 مارس المقبل.

ويتم التقديم بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.