شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 23 سودانيا وإثيوبيا لبلادهم لمخالفتهم شروط الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي ترحيل سلطات المطار23 مهاجر إفريقي غير شرعي إلى بلادهم وذلك لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل ومحاولة البعض منهم التسلل إلى دول الجوار.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن المرحلين وصلوا على متن عدة مأموريات من عدد من مديريات الأمن ، وضمت 17 سودانيا و 6 إثيوبيين، وتم تشكيل فريق من الجهات المعنية لإجراء التحريات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المرحلين.

وأضافت المصادر در أنه تم ترحليهم إلى بلادهم على متن رحلتين، بعد إخطار سفارات بلادهم بالقاهرة.