شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير التعليم يتفقد مدارس بورسعيد ويتابع استخدام الطلاب للتابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى الحادية عشر ونصف صباح اليوم، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمكتبه بديوان عام المحافظة، قبل القيام بجولة تفقدية لبعض مدارس بورسعيد، لمتابعة سير العملية التعليمية واستخدام الطلاب للتابلت.

ومن المقرر أن يزور وزير التربية والتعليم والتعليم بصحبة محافظ بورسعيد، والدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، مدرستى، علم الدين ثانوية بنات بشارع النصر فى حى المناخ ومدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بمساكن الجوهرة فى حى الزهور.

وبغلت حصة محافظة بورسعيد من جهاز التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى، 5682 جهاز، وتم توزيعه على المعلمين وعدد من العاملين فى مديرية التربية والتعليم والموجهين كلا فى تخصصه، لمباشرة العملية التعليمية والمناهج من عليه، كما تم توزيعة على الطلاب.