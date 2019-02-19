النائب العام يأمر بفتح تحقيق في انفجار الدرب الأحمر

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أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، بتشكيل فريق من النيابة العامة؛ لفتح تحقيق عاجل في حادث الهجوم الانتحاري بالأزهر، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين. وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، إنه في أثناء تحرك مأمورية مشتركة من ضباط مديرية الأمن وقوات الأمن الوطني، لضبط إرهابي بمنطقة الغورية خلف مسجد الأزهر، قام بتفجير نفسه بقنبلة عقب استشعار قرب القوات منه. ووقع انفجار عقب قيام إرهابي بتفجير نفسه في مأمورية في أثناء القبض عليه، بمنطقة الدرب الأحمر، وتم نقل المصابين والمتوفى إلى المستشفى العام.
وقالت الداخلية، في بيان لها، «فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان وجوده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر. وقامت قوات الأمن بمحاصرته
وقالت الداخلية، في بيان لها، «فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان وجوده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر. وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة، التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط، أحدهما من الأمن الوطنى، والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام».
كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت، في 28 ديسمبر الماضي، مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين، بينهم سائق ومندوب شركة سياحية، في انفجار أوتوبيس سياحي كان يقل فوجًا من السائحين الفيتناميين في شارع الهرم بالجيزة.
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