شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثامين شهداء حادث "الدرب الأحمر" الإرهابى للمشرحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت سيارات الإسعاف، منذ قليل، جثامين شهداء الشرطة فى حادث انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزة عنصر إرهابى أثناء القبض عليه بمنطقة "الدرب الأحمر"، من موقع الحادث للمشرحة لتنفيذ قرار النيابة بالتشريح.

فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

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وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام.