شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبيعات التبغ انخفضت بنسبة 14% خلال العامين الماضيين بسبب زيادة الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن زيادة الصرائب على التبع خفضت من مبيعاته خلال العامين الماضيين بنسبة 14 ٪؜ محذرة من أن التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة .

وقال مصدر مسؤل بقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة لليوم السابع، إن الوزارة تعمل بمقاييس منظمة الصحة العالمية فى حظر التبغ وتدخينه لما له ضرر كبير على الصحة العامة للإنسان .

وأضاف المصدر، أن الشركات تنفق عشرات المليارات من الدولارات فى العالم سنويا على الإعلان عن التبغ والترويج له وفى مصر استطعنا حظر ذلك.