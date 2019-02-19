شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة يناقش قضية الطلاق مع طلاب جامعة حلوان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الموسم الثقافى لجامعة حلوان، ومن أجل تثقيف الطلاب دينيا، تنظم أسرة من أجل مصر المركزية ندوة دينية بعنوان: "الطلاق أزمة جيل"، ويحاضر فى الندوة الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، صباح اليوم الثلاثاء، بقاعة حسن حسنى بمقر الحرم الجامعى بعين حلوان .
من جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الدور الفعال لهذه الندوات فى توعية الشباب من الجانب الدينى خاصة فيما يخص قضية الطلاق من الناحية الدينية فى ظل الزيادة فى نسب الطلاق فى المجتمع فى السنوات الأخيرة، تزامنا مع التطورات التكنولوجية والانفتاح على العالم الافتراضى.
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