أخبار مصر | عاشور يدين انفجار "الدرب الأحمر".. ويؤكد وقوف الجميع صفا واحدا حتى استئصال الإرهاب من جذوره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشور يدين انفجار "الدرب الأحمر".. ويؤكد وقوف الجميع صفا واحدا حتى استئصال الإرهاب من جذوره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الانفجار الذي وقع وسط القاهرة، خلال ملاحقة أجهزة الأمن عنصرا إرهابيا، مما أدى إلى استشهاد رجلي أمن، وإصابة 3 آخرين، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية.

وأضاف عاشور، في بيان له، أن الإرهاب الأسود يستهدف الوطن ومقدراته في وقت بدأ يستعيد فيه عافيته، عقب تأثره سلبيا بالأحداث التي مر بها خلال السنوات السابقة، خاصة الحرب ضد الإرهاب.

وأكد نقيب المحامين أن الشعب المصري بأكمله، وفي القلب منه المحامون، يعون جيدا المخطط الذي يحاك لمصر، وأن هذه العمليات الإرهابية ما هي إلا تعبير يائس وبائس من أصحابها إزاء ما يعيشه الشعب المصري من أمن وأمان، وهي أقصى ما يستطيعون فعله الآن، مشددا على وقوف الجميع صفا واحدا خلف الجيش والشرطة حتى استئصال الإرهاب من جذوره، منوها إلى أن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيدنا إلا ثباتا وعزما على المضي في طريق التنمية والرخاء، ولن تثنينا عن سبيل السلام والبناء.

يشار إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، قد أدان، أمس الأول، العملية الإرهابية الخسيسة التي هاجمت أحد الأكمنة الأمنية بشمال سيناء، وتصدت لها قوة الارتكاز الأمني، واشتبكت معها. ويتقدم مجلس المحامين بخالص التعازى لأسر الشهداء والمصابين، ويؤكد دعمه الكامل للدولة المصرية، وللجيش المصرى الباسل في حربهما ضد الإرهاب الغاشم.

