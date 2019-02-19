مصر | أخر تطورات واقعة العثور على جثة طالبة في كرداسة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات واقعة العثور على جثة طالبة في كرداسة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، الأهالي بالإبلاغ حال التعرف على الطالبة المجهولة، والمعثور على جثتها بمنشاة البكاري، دائرة مركز شرطة كرداسة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طالبة مجهولة الهوية، بطريق المريوطية، دائرة مركز شرطة كرداسة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة من الأهالي مفاده بالعثور على جثة طالبة ملقاه بطريق المريوطية، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث المركز، لمكان البلاغ وعثر على جثة طالبة مجهولة الهوية عمرها حوالي 16 سنة، وترتدي زي مدرسي.

وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر إلى عدم وجود ايه إصابات ظاهرية بجسد الطالبة، وتم التحفظ على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امت الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.