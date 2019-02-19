مصر | "سواق من الأرياف وسخان".. التحقيقات تكشف مفاجآت عن قتيل دار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سواق من الأرياف وسخان".. التحقيقات تكشف مفاجآت عن قتيل دار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات اتحقيقات موسعه فى واقعة مقتل سائق توك توك علي يد سباك لسرقته، بمنطقة دار السلام.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أمام المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة، حيث أعترف ارتكابه الواقعة بدافع مالي لسرقته، لمروره بضائقة مالية، لزواجه فاختمر في ذهنه حيلة شيطانيه لاستدراج أحد سائقي التوك توك وسرقته.



وأضاف المتهم في اعترافاته أنه يوم الواقعه، توجه إلي مواقف سيارات الاجرة، واستدرج سائق توك توك يبدو عليه أنه من الارياف وغير متعلم، ويبلغ من العمر 17 عاما وطلب منه توصيله الي أحد العقارات يقع علي كورنيش النيل بمنطقة دار السلام.



وتبين من التحقيقات أن المتهم علي دراية كامله بطبيعة العقار حيث أنه مكون من 12 طابق به 36 شقة، معظمها خالية من السكان وتحت التشطيب،و 6 شقق آخرين عامرة بالسكان، فاستغل المتهم ذلك نظرا لسابقة عمله في إحدى الشقق، وطلب توصيله الي ذلك العقار. وتبين من التحقيقات أن المتهم علي دراية كامله بطبيعة العقار حيث أنه مكون من 12 طابق به 36 شقة، معظمها خالية من السكان وتحت التشطيب،و 6 شقق آخرين عامرة بالسكان، فاستغل المتهم ذلك نظرا لسابقة عمله في إحدى الشقق، وطلب توصيله الي ذلك العقار. وأضاف المتهم أنه بمجرد وصوله الي العقار طلب من السائق الصعود معه، الي أحد الشقق التي ادعى انها ملكه، لحمل سخان وأنزاله لأسفل لإصلاحه بأحد الورش، فصعد السائق معه لمساعدته، فهجم عليه ووثفه من ذراعه وقدميه، وشنقه بحبل، ثم سرق الهاتف ومفاتيح التوك توك واستقل التوك توك الخاص بالمجني عليه وفر هاربا. واستمعت النيابة الي أقوال الشهود الذين أكدوا سماعهم صوت ارتطام شئ بالأرض، فتوجهو الي مصدر الصوت ليجدو جثة شاب موثق اليدين والقدمين، وحول رقبته حبل، فقامو بإخطار رجال المباحث، توجهو الي مكان الواقعه. Advertisements



وكشفت معاينة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود أثار خنق حول الرقبة، وعلامات حول اليد والقدم اثر توثيقه، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.