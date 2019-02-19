مصر | ضبط مالك مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية ببولاق الدكرور خلال حملات تموينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مالك مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية ببولاق الدكرور خلال حملات تموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك، وأسفرت جهودها عن ضبط (38) قضية تموينية متنوعة.

وأبرزها القضايا ضبط مالك مصنع (غير مرخص) للصناعات الغذائية، كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة)، لإنتاجه وتصنيعه (خل الطعام – عسل جلوكوز - مسلى) مستخدمًا خامات مجهولة المصدر، وبعضها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أوالصلاحية، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (5 طن مستلزمات إنتاج "خل الطعام" معبأة داخل تنك بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية "مجهولة المصدر"، 2040 عبوة خل "منتج نهائى"،90 كيلو جرام سلع غذائية "عسل جلوكوز، مسلى) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وضبط مالك مطعم (غير مرخص) للوجبات الجاهزة، كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية (بمحافظة الجيزة)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (لحوم مفرومة – شاورما لحوم – كبدة – سجق) قدرها ( 248 مائتان وثمانى وأربعون كيلو جرام) غير صالحة للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعة، وفقًا لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لتجهيزها وطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ استمرار الحملات.

