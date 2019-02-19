شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دعم مصر» ينعى شهداء حادث الدرب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، ضحايا الحادث الإرهابي في منطقة الدرب الأحمر الذي أسفر عن استشهاد 3 شرطيين.

Advertisements

وأكد زعيم الأغلبية في مجلس النواب في بيان، مساء الاثنين، أهمية دور جهاز الشرطة الذي لاحق الإرهابي، «ما يؤكد يقظة أجهزتنا وتتبعها له ومحاولة القبض عليه، لولا انفجار العبوة الناسفة».

وأضاف: «الشعب المصري لن يسمح للخونة بزعزعة استقرارنا وإرادتنا»، مطالبا جموع المصريين «بالوقوف خلف القيادة السياسية التي ستضرب بيد من حديد لوأد تلك البؤر».

وشدد على أن «إرادة المصريين قوية وسنستمر في بناء الوطن ومكافحة الإرهاب والتطرف»، مقدمًا خالص العزاء للشهيدين ومتمنيًا الشفاء العاجل لباقي المصابين.