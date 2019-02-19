- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الدرب الأحمر يبكون الشهيد «أبو اليزيد»: «الإرهاب خطفك يا محمود» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لا صوت في موقع التفجير الإرهابي في الدرب الأحمر سوى التنديد بالحادث الذي أسفر عن مقتل المنفذ الإرهابي واستشهاد أميني شرطة وضابط برتبة مقدم من قوة مباحث القاهرة والأمن الوطني.
أهالي المنطقة بكوا أمين الشرطة الشهيد محمود أبواليزيد: «جدع وشهم، وشرطي بجد، مخافش وجري على الإرهابي أول لما خرج من منزله أمام مسجد سيدي الدرديري».
ظهرت علامات الحزن على الجميع، وقال أحد أهالي منطقة حارة الدرديري: «فقدنا بطل، كان صاحب صاحبه، ميري بجد، وكان في واجب عزاء، وانتهي من العزاء وقال للأهالي يا جماعة أنا ماشي عندي خدمة مهمة ادعوا لينا».
وأضاف آخر: «عمرنا ما هنشوف زيك يا محمود، كان معانا لسه واكل معايا، الإرهاب خطفك يا محمود». حاول آخر إخفاء دموعه أثناء حديثه عن مواقف طيبة جمعتهم: «كان فيه جدعنة ولاد البلد».
اتفق الأهالي على «جدعنة» الشهيد، وقال أحدهم: «كان طيب وعمره ما أذى حد خالص، وأخلاقه يشهد بيها الناس كلها من أهالي المنطقة، واللي واقفين كلهم بيترحموا عليه الآن».
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي الدرب الأحمر يبكون الشهيد «أبو اليزيد»: «الإرهاب خطفك يا محمود» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.