شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدريب 50 مهندسا على الإدارة الحديثة للخزانات الجوفية والنماذج الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية، أنه يتم تنفيذ دراسة بالتعاون مع جامعة القاهرة لإمكانيات الخزانات الجوفية المختلفة فى مصر، وتحديد السحب الآمن من كل خزان، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تشمل أيضا تدريب 50 مهندسا على الإدارة الحديثة للخزانات الجوفية وإنشاء النماذج الرياضية التى تحاكى حركة المياه الجوفية على مدار الأعوام.

















وأضاف سركيس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جميع الوزارات تشارك فى هذه الدراسة، وللمرة الأولى تم تجميع الآبار التى تم حفرها سواء كانت عن طريق شركات البترول أو شركات حفر آبار جميع الوزارات وتم جمع البيانات ووضعها على خريطة موحدة، وجار عمل تحليل لهذه البيانات حتى يمكن تحديد إمكانيات كل خزان، وكميات المياه التى يمكن الاعتماد عليها فى التنمية المستدامة، بحيث نتجنب أى آثار سلبية من هبوط مفاجئ فى أى خزان نتيجة الاستخدام الجائر لبعض المناطق.

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وأوضح قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى أنه يوجد نوعان من الخزانات الجوفية فى مصر، خزان جوفى حر وهو متصل اتصالا غير مباشر بالأنشطة القائمة على سطح الأرض، وقد يكون معرضا لمصادر التلوث المختلفة فى حال تواجدها مثل التلوث الناتج عن الاستخدام المفرط للأسمدة والكيماويات أو مصادر التلوث الصناعى أو مصادر التلوث الآدمى من خلال بيارات الصرف الصحى غير المصممة بطريقة هندسية، ومثال على ذلك خزان وادى النيل والدلتا وواحة المهرة وخزان توشكى، لذلك فى مناطق المليون و500 ألف فدان تم تجريم استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية للحفاظ على الخزان الجوفى من التلوث.









أما النوع الثانى من الخزانات محصور بين طبقات صماء تمنع وصول أى تلوث للطبقة الحاملة للمياه مثل الخزانات المتواجدة فى الفرافرة والداخلة وسيوة، ويوجد نوع طبيعى من التلوث يحدث نتيجة الخصائص الكيميائية لطبقات الحاملة للمياه مثل خزان الحجر الجيرى المتشقق أو الخزانات الساحلية المتصبلة بمياه البحر المالحة، فعند حدوث سحب جائر للمياه الجوفية يحدث تغلغل لمياه البحر المالحة داخل الخزان الجوفى وتختلط المياه العذبة، مما يؤدى إلى حدوث تدهور فى نوعية المياه.







