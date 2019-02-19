شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى "الدرب" يروون اللحظات الأولى للحادث الإرهابى: اعتقدناه انفجار أنبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل رجال الأمن إجراء تحريات موسعة حول انفجار عبوة ناسفة بحوزة عنصر إرهابى أثناء ضبطه بمنطقة "الدرب الأحمر"، فى حين يروى أحد سكان المنطقة أن السكان اعتقدوه "بوتوجاز" انفجر.

وتروى "س.ع" ربة منزل فى الستينيات من عمرها، وأحد سكان المنطقة التى شهدت الواقعة، إنها كانت نائمة وسمعت صوت انفجار ضخم، فاستيقظت مفزوعة من النوم، وظنت هى والأهالى أن أنبوبة "بوتوجاز" انفجرت.

وتابعت "س"، أنها علمت فيما بعد بوقوع تفجير إرهابى فى المنطقة، خلفه "حسن.ع" أحد جيرانهم فى المنطقة، وانه وراء التفجير الذى وقع بجوار مسجد الاستقامة بميدان الجيزة الجمعة الماضية.

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وأضافت أن المتهم، من أبناء المنطقة وأنه ولد وتربى بينهم، ولكنهم لم يكونوا يعلمون ماذا يعمل وإذا كان متزوج أم لا، رغم بلوغه من العمر أكثر من 37 عامًا، وكانوا دائماً ما يشاهدونه مستقلًا لدراجته، ويرتدى على وجهه كمامة أو غطاء يخفى نصف وجهه.

يواصل رجال الأمن إجراء تحريات موسعة حول إنفجار عبوة ناسفة بحوزة عنصر إرهابى أثناء ضبطه بمنطقة "الدرب الأحمر"، ويعمل رجال المعمل الجنائى على استكمال رفع الأدلة الجنائية ويمشط خبراء المفرقعات محيط المنطقة التى شهدت الواقعة والمنزل الذى يقيم فيه المتهم.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى ، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام.