اليوم.. محاكمة عجوز متهم بهتك عرض ربة منزل في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة عجوز متهم بخطف وهتك عرض ربة منزل، في منطقة البدرشين.
كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم كمال عبد الكريم، 60 سنة، فلاح، مواقعة المجني عليها "علا قدري" بغير رضاها، وذلك بأن أمسك بها عنوة ووضع يده على فمها وأنفها مهددا إياها بسلاح ناري، طبنجة، وقام بجذبها إلى داخل أرض زراعية وطرحها أرضا وتحسس مواطن عفتها.
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