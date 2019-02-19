محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
صرحت نيابة النزهة بدفن جثث زوجين لقيا مصرعهما في حادث مروري مأساوي على محور جوزيف تيتو، حيث اصطدمت بهم سيارة خلال عبورهم الطريق.
تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة، إخطار من الخدمات المرورية المعينة على محور جوزيف تيتو، بتوقف الحركة المرورية في اتجاه المطار ، بسبب حادث مروري على الطريق.
بالانتقال والفحص تبين مصرع زوجين أثناء عبورهم الطريق حيث اصطدمت بهما سيارة أجرة، مما أسفر عن وفاتهم في الحال.
تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| في حادث مأساوي.. مصرع زوجين دهسهما "تاكسي" أثناء عبورهم الطريق بالنزهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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