شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حالة مصابي حادث الدرب الأحمر «مستقرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحالة الصحية لمصابي حادث الدرب الأحمر مستقرة، وإصاباتهم ما بين بسيطة إلى متوسطة، وتتراوح ما بين كسور وجروح سطحية.

وأشار المتحدث، في تصريحات، مساء الاثنين، إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وأن الوزير هالة زايد اطمأنت على حالتهم داخل مستشفى الحسين الجامعي.

من جهته، وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتقديم الرعاية الكاملة لمصابي التفجير الإرهابي.