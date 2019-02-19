شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية: والد إرهابي الدرب الأحمر يعيش في أمريكا وأسرته بـ«مصر الجديدة» (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر أمنية إن منفذ التفجير الإرهابي في منطقة الدرب الأحمر يدعى الحسن عبدالله، 37 عامًا، سبق احتجازه قبل 3 أشهر للاشتباه في جريمة قتل.

وأضافت المصادر أن والده طبيب أطفال مقيم في الولايات المتحدة، وتقيم أسرته في حي مصر الجديدة، فيما يقيم هو بمفرده في حي الجمالية وسط القاهرة.

ارتفع عدد ضحايا الحادث الإرهابي إلى 3 شهداء و2 مصابين، بعد استشهاد المقدم رامي هلال من الأمن الوطني متأثرًا بإصابته.