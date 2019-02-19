شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء المفرقعات يمشطون محيط منطقة الحادث الإرهابى بـ "الدرب الأحمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشط فريق من خبراء المفرقعات محيط المنطقة، التى شهدت إنفجار عبوة ناسفة كان يحملها عنصر إرهابي، أثناء محاصرته ومحاولة ضبطه من قبل قوات الأمن.

فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.