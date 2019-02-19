شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لاحتفال شادية ونجوم "ريا وسكينة" بعيد الميلاد الثانى للمسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت صورة نادرة الفنانة شادية مع نجوم مسرحية "ريا وسكينة"، خلال احتفالهم بعيد الميلاد الثانى للمسرحية الشهيرة، حيث يظهر فى الصورة الفنانة سهير البابلى، والفنان عبد المنعم مدبولى، والمخرج المسرحى سمير خفاجى، والفنان نعيم عيسى، والفنانة بثينة عبد النبى.

الصورة التى جمعت نجوم مسرحية "ريا وسكينة"، للاحتفال بعيد الميلاد الثانى للمسرحية، شارك فيها جمهور الإسكندرية، وقد احضر حينها سمير خفاجى، ومحمد حافظ، مديرا الفرقة، تورتة كبيرة مكونة من 5 أدوار، وخلال الاستراحة بين الفصلين الأول والثانى، تجمع حول التورتة العاملين فى المسرحية ومعهم مؤلف المسرحية بهجت قمر، لإطفاء الشموع.