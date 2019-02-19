"متدين وانطوائي".. تفاصيل جديدة عن إرهابي "الدرب الأحمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان ومحمود الشوربجي:

كشفت إحدى أقارب إرهابي الدرب الأحمر، "الحسن عبدالله"، تفاصيلًا جديدة عن حياته.

وقالت "ن. س." ابنة عمه، إن والده يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 عامًا، مع باقي الأسرة وله إخوة متزوجين.

"مالهوش اختلاط بحد.. وبينصحنا في الدين".. أضافت، موضحة أن الحسن شخص انطوائي، يعيش وحيدًا، ولا يختلط بأفراد العائلة، ويظهر علامات التدين.

وأوضحت أنه كان يتغيب عن المنزل لفترات قد تصل أحيانًا إلى أسابيع، دون أين يعرفوا مكانه، وحتى رقم هاتفه المحمول لم يكن يعطيه لأحد من أقاربه، وكان دومًا يقول: "هأكلمكم أنا"، بحسب ما أشارت.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.