العثور على مخزن متفجرات في شقة إرهابي الدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ فتحي سليمان و محمود الشوربجي:

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن قوات الأمن عثرت على مخزن متفجرات بالشقة التي كان يقيم بها إرهابي الدرب الأحمر، والذي فجر قنبلة أثناء مطاردة قوات الأمن له.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه بالفحص تبين أن الشقة تحوي كمية كبيرة من المتفجرات، وفوارغ قنابل ومادة tnt شديدة الانفجار.

وتابع المصدر، أن خبراء المفرقعات يقومون الآن بالتعامل مع المواد التي تم العثور عليها باستخدام أحدث الأجهزة لإبطال المواد القابلة للانفجار، مشيرًا إلى أن قوات الأمن قامت بإخلاء المنطقة من السكان وفرض كردون أمني حول الواقعة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس الأثنين، "في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير الجاري، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكانه بحارة الدرديري في الدرب الأحمر".

وأضافت" حاصرت قوات الأمن الإرهابي وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام".

كما أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، بتشكيل فريق من النيابة العامة، وفتح تحقيق عاجل في حادث انفجار الأزهر، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.