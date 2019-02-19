بعد وفاة ضابط الأمن الوطني.. ارتفاع عدد ضحايا انفجار الدرب الأحمر لـ 3 شهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ارتفع عدد ضحايا تفجير الدرب الأحمر لـ3 شهداء، بعد وفاة المقدم رامي هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني متأثرًا بإصابته جراء الحادث.

واستشهد في الحادث أميني شرطة وضابط بالأمن الوطني.

كما أصيب محمد سالم سليمان ٣٢ سنة معاون مباحث الجمالية، ضابط شرطة أحمد محمد فاخر ٣٨ سنة، عقيد شرطة شهاب مرتضى، حلاوتهم زينهم إبراهيم 44 سنة، حسن محمد محمد 16 سنة و"أوتك بك"، 25 سنة، طالب بجامعة الأزهر يحمل جنسية دولة تايلاند.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.

نتقل فريق من نيابة جنوب القاهرة الكلية، لمعاينة موقع انفجار عبوة عبوة ناسفة بحوزة إرهابي أثناء مطاردته من قوات الأمن، مساء اليوم الإثنين.

وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لأخذ عينات من موقع الانفجار والوقوف على ملابساته، وبيان مكونات العبوة المنفجرة.