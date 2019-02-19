شهود عيان: الأمن يخلي موقع تفجير الدرب الأحمر بعد الاشتباه في وجود مواد متفجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي وفتحي سليمان:

أفاد شهود عيان، أن قوات الأمن قامت بإخلاء محل واقعة التفجير الذي وقع منذ ساعات بمنطقة الدرب الأحمر، بعد الاشتباه في وجود مواد متفجرة بالشقة التي كان يقيم بها الإرهابي المتهم بتفجير الدرب الأحمر.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن قوات الأمن قامت بإخلاء المنطقة من الأهالي، وفرضت كردون أمني حول مسرح الجريمة، فيما قام رجال الحماية المدنية بمسح مسرح الجريمة والشقة التي يقيم بها الإرهابي لإبطال أي مواد متفجرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابه 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.

نتقل فريق من نيابة جنوب القاهرة الكلية، لمعاينة موقع انفجار عبوة عبوة ناسفة بحوزة إرهابي أثناء مطاردته من قوات الأمن، مساء اليوم الإثنين.

وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لأخذ عينات من موقع الانفجار والوقوف على ملابساته، وبيان مكونات العبوة المنفجرة.