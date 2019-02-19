وزير الأوقاف يدين حادث الدرب الأحمر الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الحادث الإرهابي، الذي وقع مساء الاثنين، في حارة الدرديري في القاهرة.

وأكد في بيان له، أن الإسلام بريء من كل هذه الأعمال الإجرامية، وأن من يقدم على سفك دماء الأبرياء بتفجير نفسه منتحرًا يعجل بنفسه إلى غضب الله عز وجل، وأن سفك دماء الأبرياء وترويع الآمنين من أكبر الكبائر، مثمنًا يقظة رجال الأمن في سرعة وصولهم إلى الإرهابيين المخربين، محتسبًا شهداءهم عند الله تعالى، سائلًا الله عز وجل لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان وخالص العزاء، داعيا الله عز وجل أن يمن على للمصابين بالشفاء العاجل.​