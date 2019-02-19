أخبار مصر | عاجل.. لحظة الكشف عن العبوات الناسفة من منزل إرهابي الدرب الأحمر عقب حادث التفجير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لحظة الكشف عن العبوات الناسفة من منزل إرهابي الدرب الأحمر عقب حادث التفجير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسة "الخليج 365"، لحظة كشف خبراء المفرقعات بمديرية أمن القاهرة، منذ قليل، عن العبوات الناسفة من منزل الإرهابي الحسن عبدالله، 37 عامًا، مرتكب الواقعة الذي فجر نفسه مساء أمس، بمنطقة الدرب الأحمر.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، على قنبلة بعداد زمني "تايمر" داخل شقة الإرهابى القتيل الحسن عبد الله، الذي فجر نفسه مساء أمس الاثنين بالدرب الأحمر، وقامت الأجهزة الأمنية بإخلاء العقار، واستدعاء خبراء المفرقعات للتعامل مع الموقف.

وأكتشفت الأجهزة الأمنية أن الإهابي زود القنبلة عداد تنازلى "تايمر" ، وان العبوة معدة لتفجير المنزل بالكامل، لذلك تم إخلاء العمارة بالكامل.

وكشف الحادث عن يقظة الأجهزة الأمنية، بعدما نجح ضباط الأمن الوطنى فى رصد وتتبع أحد العناصر الإرهابية المتهم بإلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وعقب محاصرة قوات الأمن، للعنصر الإرهابي بالدرب الأحمر، فجر نفسه بعبوة ناسفة، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.