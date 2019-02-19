أخبار مصر | تفاصيل زيارة وزيرة الصحة لمصابي حادث الدرب الأحمر الإرهابي بمستشفى الحسين الجامعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل زيارة وزيرة الصحة لمصابي حادث الدرب الأحمر الإرهابي بمستشفى الحسين الجامعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، مصابي حادث الدرب الأحمر بمستشفى الحسين الجامعي، للاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث كان في استقبالها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعميد كلية طب جامعة الأزهر، ومدير مستشفى الحسين الجامعي.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الإصابات من بسيطة إلى متوسطة، وتتراوح ما بين كسور وجروح سطحية وشظايا في أماكن متفرقة من الجسد، مشيرا ان جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة ، وحالتهم الصحية مستقرة.

وكان أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، مساء أمس، بتشكيل فريق من النيابة العامة، لفتح تحقيق عاجل في حادث الهجوم الانتحاري في منطقة الحسين بمحافظة القاهرة، الذي أسفر عن سقوط شهيدين و3 مصابين من رجال الشرطة.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا، أعلنت فيه تفاصيل الحادث الذي وقع في منطقة الحسين بمحافظة القاهرة، قالت فيه: في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجاري فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.

وتابع البيان: وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الارهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأـمن العام.