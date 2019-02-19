انت الان تتابع رواتب تصل لـ5000 جنيه.. ملتقى توظيفي لـ«المحافظين» غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رئيس حزب المحافظين
ينظم حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، غدا الثلاثاء، الملتقى التوظيفي الأسبوعي له في مقر الحزب الرئيسي بميدان طلعت حرب. وقال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، إن الملتقي يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب للمساهمة في حل أزمة البطالة، لافتًا إلى أن الملتقي سيوفر 600 وظيفة للشباب فى مختلف القطاعات منها «البنكية، والمطاعم، والأمن والحراسة، والأدوية، والصيدليات، والتشيد والبناء، والسيارات، والاتصالات، والغذاء، وغيرها من القطاعات المختلفة» برواتب من 1500 جنيه إلى 5000 جنيه.
وأضاف خليفة، فى تصريح لـ«التحرير» أن الملتقى التوظيفي يتم تنظيمه بشكل دوري كل يوم ثلاثاء، بمشاركة عدد من الشركات، وذلك تسهيلاً للشباب للبحث عن فرص عمل مناسبة لهم، ومساهمة من حزب المحافظين للقضاء على البطالة، لافتًا أنه سيبدأ من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء. (إقرأ ايضا: «المحافظين»
وأضاف خليفة، فى تصريح لـ«التحرير» أن الملتقى التوظيفي يتم تنظيمه بشكل دوري كل يوم ثلاثاء، بمشاركة عدد من الشركات، وذلك تسهيلاً للشباب للبحث عن فرص عمل مناسبة لهم، ومساهمة من حزب المحافظين للقضاء على البطالة، لافتًا أنه سيبدأ من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء. (إقرأ ايضا: «المحافظين» ينظم دورات تدريبية لسائقي باصات المدارس)
وعن الشروط المطلوبة لشغل تلك الوظائف، أوضح «خليفة» أن جميع المؤهلات الدراسية مطلوبة بداية من محو الأمية إلى المؤهلات العليا، وأن يكون سن المتقدم للوظائف من سن 20 سنة إلى 50 سنة.
وأشار إلى أن الوظائف موجودة بالنقابة العامة، وسيتم إعطاء المتقدمين لشغل هذه الوظائف كتابات مباشرة للشركات. (إقرأ أيضا: «المحافظين»: 25 يناير ثورة تسامح وإصلاح وليست فوضي).
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