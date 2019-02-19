شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء موقع حادث الدرب الأحمر للاشتباه في قنبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمرت أجهزة الأمن المتواجدة الآن في موقع حادث الدرب الأحمر بإخلاء عدد من السكان للاشتباه في وجود قنبلة. مشطت عناصر الحماية المدنية بواسطة الكلاب البوليسية المنطقة، واشتبهت في وجود قنبلة جديدة في أحد المنازل.

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