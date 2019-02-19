شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج الدرب الأحمر يتصدر تويتر ومستخدمو الموقع يدينون الحادث الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد هاشتاج بعنوان "الدرب الأحمر"، تصدر قائمة الأكثر تداولاً على موقع تويتر، بعد حادث تفجير إرهابى لنفسه فى المنطقة.



هاشتاجات تويتر

وعبر مستخدمو الهاشتاج عن دعمهم للوطن فى مقاومة ومواجهة الإرهاب، مثمنين من دور رجال الأمن، الذين يواجهون الإرهاب الأسود بصدور عالية، مقدمين حياتهم فداء لأمن وسلامة الوطن.

"وائل"، أحد الأشخاص الذين شاركوا فى الهاشتاج، علق قائلاً: " اللهم من أراد بلادنا مصر بشر فرد كيده فى نحره و رده خائب يارب رحم الله شهدائكم و حفظكم يا أهلنا".



وائل

أما أحمد جمعة، فقد علق بقوله: "الكلاب المسعورة أعلنت الحرب على مصر، كعادتهم من 60 سنه كلما نورت مصر خططوا لإطفاء نورها ولكن الله متم نورة ولو كره الإرهابيين".



أحمد جمعة

فيما علقت أسماء كمال بقولها: " الله ينتقم منهم رحم الله شهداء الوطن".



اسماء

بينما علق محمود ماهر قائلاً: "حسبى الله ونعم الوكيل فيكو يا خرفان، رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جنات".

أما حساب يحمل اسم "إسنات" فعلقت صاحبته بقولها:"الله يحميكى يا بلدى، أقوى من الإرهاب ومع دولتنا لحد ما نقضى على أخر كلب منكم.. تحيا الشرطة المصرية".



أسنات

فيما علق وليد حسن بقوله: " كل الدم فداكى يا مصر جيش شرطه شعب، رغم الوجع لن ننکسر، مصر لن تسقط لن ترکع الا لله، رحم الله شهداء مصر اليوم وألهم أهلهم الصبر والسلوان وشفى جميع المصابين".